В России стартовали съёмки комедии «Афоня» с Виктором Бычковым

На этой неделе в России стартовали съёмки комедийного сериала «Афоня» с Виктором Бычковым («Особенности национальной рыбалки») в главной роли. Также были опубликованы первые кадры с площадки.

Шоу расскажет о скромном пенсионере, единственный друг которого — домовой Афоня. Будучи сотрудником потустороннего ГБУ «Жилищник», тот устраивает Валентину Семеновичу сюрприз: трёшку с ремонтом от застройщика в новом доме. Однако с новым домом пришли и новые проблемы. Жильцов там в разы больше, а поэтому главная задача домового – сделать всех соседей доброжелательными.

Также в сериале снялись Тимофей Зайцев, Анна Ардова, Александр Головин, Ирина Безряднова, Виктория Богатырёва, Дмитрий Кожома, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару и другие. Режиссёрами выступили Константин Трофимов и Василий Свиридов.

Сроки и дата выхода «Афони» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба компании «Кинотека»

Фото: Пресс-служба компании «Кинотека»

Фото: Пресс-служба компании «Кинотека»

Фото: Пресс-служба компании «Кинотека»

Фото: Пресс-служба компании «Кинотека»