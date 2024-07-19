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Microsoft дала типичный совет для исправления глобального сбоя Windows

Microsoft дала типичный совет для исправления глобального сбоя Windows
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19 июля во всём мире произошёл сбой с устройствами, которые работают на Windows. Сбои связаны с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. У пользователей с Windows 10 массово появляются синие экраны смерти (BSOD).

Данная ситуация коснулась десятки тысяч устройств, которые работают на OC от Microsoft. Синий экран смерти стал проблемой для авиакомпаний, банкоматов, телесетей, супермаркетов и больниц. Теперь корпорация поделилась с клиентами способами решения проблемы.

Фото: Microsoft

Microsoft порекомендовала перезагрузить виртуальные машины и ПК, чтобы попытаться восстановить их работоспособность — в некоторых случаях может потребоваться вплоть до 15 перезапусков. На текущем этапе представители компании считают данный метод эффективным.

Если многочисленные перезагрузки не помогли, то пользователям посоветовали удалить неисправный драйвер CrowdStrike.

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