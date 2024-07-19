Энтони Старр назвал свой любимый супергеройский фильм

Недавно исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны» Этони Старр посетил мероприятие Fan Expo 2024. В рамках него актёр пообщался с ведущим и ответил на несколько вопросов.

Во время разговора звезду попросили назвать его любимый супергеройский фильм. По словам Старра, таковым для него выступает «Мстители».

Видео доступно на YouTube-канале FAN EXPO. Права на видео принадлежат FAN EXPO.

Напомним, четвёртый сезон «Пацанов» завершился 18 июля — в этот день вышла финальная восьмая серия. Сейчас сериал отправился на перерыв и подготовку к съёмкам последнего сезона, который выйдет не раньше 2026 года.

Зрители похвалили восьмую серию четвёртого сезона за великолепную актёрскую игру, сюжет и неожиданную развязку, идеально подводящую события под финальный сезон.