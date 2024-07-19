Анонсирован смартфон OnePlus Nord 4 с тонким цельнометаллическим корпусом

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На этой неделе компания OnePlus анонсировала смартфон Nord 4. Стоимость устройства начинается от £ 429 (~ 48,5 тысячи рублей).

Фото: OnePlus

Гаджет получил плоский 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, максимальной яркостью в 2150 нит и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на мощном процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. Среди прочего, девайс оснастят ИИ-функциями AI Note Summar, AI Audio Summary, AI Linkboost, AI Groupfie, а также технологией AquaTouch, дающей возможность пользоваться им влажными руками.

Смарфтон обладает аккумулятором ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Производитель обещает выпускать обновления для гаджета вплоть до 2030 года.

Продажи OnePlus Nord 4 в странах Европы стартуют 8 августа. Смартфон будет доступен для покупки в трёх расцветках: Mercurial Silver, Oasis Green и Obsidian Midnight. Когда девайс доберётся до российского рынка, пока неизвестно.