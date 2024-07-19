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Team Spirit вылетела с Riyadh Masters по Dota 2, заняв 7–8-е место на турнире

Team Spirit вылетела с Riyadh Masters по Dota 2, заняв 7–8-е место на турнире
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Русскоязычный состав Team Spirit по Dota 2 завершил борьбу на глобальном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2. «Драконы» заняли 7–8-е место, выиграв $ 200 тыс.

В турнире в рамках Кубка мира по киберспорту Team Spirit уступила арабскому ростеру PSG.Quest. «Драконы» выиграли первую карту за 20 минут, но затем проиграли два сета подряд и неожиданно вылетели с турнира.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Раунд 2 (нижняя сетка)
19 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
PSG Quest

PSG.Quest продолжит выступление на турнире завтра, 20 июля, сыграв в третьем раунде нижней сетки против Team Falcons.

Турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит с 4 по 21 июля в столице Саудовской Аравии. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн — а общий призовой фонд Кубка мира во всех дисциплинах составляет $ 60 млн.

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