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Неймар получил форму российской Virtus.pro в подарок от СЕО клуба

Неймар получил форму российской Virtus.pro в подарок от СЕО клуба
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Бразильский футболист Неймар стал гостем Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде и пообщался с руководителем российского клуба Virtus.pro Николаем Петросяном.

Изначально игрок пришёл на трибуны турнира по Counter-Strike 2, чтобы поддержать бразильскую FURIA. После завершения матча Неймар встретился с СЕО «медведей» и получил от него подарочный набор с формой Virtus.pro и мерчем нашей команды. Подробности личной беседы остались неизвестными.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат M0NESY NEWS.

Ранее российская Virtus.pro неожиданно выбила с турнира европейский ростер Vitality. Завтра, 20 июля, «мишки» сыграют в полуфинале против G2 Esports.

Общий призовой фонд Esports World Cup 2024 составляет рекордные $ 60 млн. Турнир называют «киберспортивной Олимпиадой».

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