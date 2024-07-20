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Расписание матчей Riyadh Masters 2024 по Dota 2 на субботу, 20 июля

Расписание пятого дня плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Сегодня, 20 июля на Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдут ещё три важнейших матча — пятёрка оставшихся участников выявит двух неудачников и первого финалиста топ-турнира с призовым фондом $ 5 млн.

Расписание Riyadh Masters по Dota 2 на субботу, 20 июля:

  • 12:00. Нижняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — PSG Quest (Ближний Восток) ;
  • 15:30. Нижняя сетка, Gaimin Gladiators (Европа) — Team Liquid (Швеция);
  • 19:00. Нижняя сетка, Tundra Esports (Европа) — победитель первого матча.

Начало всех матчей указано по московскому времени.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнований 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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