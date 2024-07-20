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В Fortnite добавили персонажей из фильма «Пираты Карибского моря» — трейлер

В Fortnite добавили персонажей из фильма «Пираты Карибского моря» — трейлер
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В конце июня датамайнеры нашли в файлах Fortnite облики капитана Джека Воробья и Дейви Джонса из серии фильмов «Пираты Карибского моря». На этой неделе разработчики королевской битвы из Epic Games наконец-то опубликовали трейлер коллаборации.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

С выходом апдейта в игре стартовал новый сезонный пропуск под названием «Проклятые паруса». За продвижение по нему геймеры будут получать различные награды. Те, кто выполнит все миссии и соберёт восемь частей «кодекса пиратов», получит особое вознаграждение в виде дельтаплана «Корабль Джека».

Ко всему прочему, во внутриигровом магазине теперь продаётся экипировка Элизабет Суонн, капитана Барбоссы и Дейви Джонса. Событие продлится вплоть до 6 августа.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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