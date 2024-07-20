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Опубликован постер мультсериала про Бэтмена в духе культового мультфильма из 90-х

Опубликован постер мультсериала про Бэтмена в духе культового мультфильма из 90-х
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Уже 1 августа в стриминговом сервисе Prime Video состоится премьера первого сезона «Бэтмена: Крестоносец в плаще» — мультсериала про Бэтмена в духе культового мультфильма из 90-х. В честь скорого выхода компания Amazon опубликовала стильный постер шоу.

Проект станет переосмыслением мифологии знаменитого супергероя в эстетике 1940-х годов с глубоким погружением в тонкости психологии персонажей. В сериале появятся Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Риддлер, Пингвин, Лоис Лейн и другие.

Героев озвучили Маккенна Грейс, Минни Драйвер, Кристина Риччи, Джейми Чон, Хеймиш Линклейтер, Дидрих Бадер, Рейд Скотт, Джейсон Уоткинс, Гари Энтони Уильямс, Том Кенни и другие. Сценаристами проекта выступили Эд Брубейкер («Мир Дикого Запада«) и Грег Рука («Бессмертная гвардия»).

Постер

Фото: Amazon

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