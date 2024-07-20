Пятый сезон «Очень странных дел» от Netflix выйдет в 2025 году

На этой неделе Netflix поделилась финансовыми успехами за второй квартал 2024 года. В ходе выступления генеральный директор компании Тед Сарандос раскрыл, что заключительный пятый сезон сериала «Очень странные дела» выйдет в 2025 году.

Однако точная дата до сих пор не раскрывается. Также Сарандас упомянул, что в следующем году зрителей ждут новые сезоны «Уэнсдэй» и «Ночного агента».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

До этого создатели шоу братья Даффер рассказали, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным и завершит сюжетную ветку персонажей.

Все четыре сезона «Очень странных дел» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Netflix.