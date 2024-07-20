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Зрители высоко оценили ремейк «Смерча» — на уровне оригинала

Зрители высоко оценили ремейк «Смерча» — на уровне оригинала
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19 июля в мировом прокате состоится премьера ремейка фильма «Смерч» с Гленом Пауэллом («Топ Ган: Мэверик»). Посмотреть ленту и сформировать мнение о ней успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Последние приняли картину крайне тепло. К примеру, на агрегаторе CinemaScore ремейк получил оценку A- — такая же была и у оригинала. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

Фильм рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Также главные роли в фильме сыграли Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен: Наследие»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».

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