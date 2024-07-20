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Расписание игр Esports World Cup 2024 по CS 2 на субботу, 20 июля

Расписание полуфинальных матчей по Counter-Strike 2 на Кубке мира по киберспорту
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Сегодня в рамках Esports World Cup 2024 в Саудовской Аравии определятся финалисты в дисциплине Counter-Strike 2. Всего состоится два полуфинала в формате best-of-3 (до двух побед).

Сначала за путёвку в финал поборются российская Virtus.pro и европейская G2 Esports с нашим снайпером Ильём m0NESY Осиповым, а затем второй слот разыграют NAVI и MOUZ.

Расписание матчей на EWC 2024 по Counter-Strike в субботу, 20 июля:

  • 17:45, полуфинал. Virtus.pro (Россия) — G2 Esports (Европа);
  • 21:00, полуфинал. Natus Vincere (Европа) — MOUZ (Европа).

Соревнования по Counter-Strike в рамках Кубка мира по киберспорту проходят с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнований 15 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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