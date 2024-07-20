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«Интересно, когда FaZe захотят играть?» Pradiggg — о результатах Esports World Cup по CS 2

Киберспортивный комментатор Всеволод Pradiggg Плотников оценил результаты четвертьфинальных матчей на Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2.

В беседе с «Чемпионатом» специалист назвал заслуженной победу российской Virtus.pro над фаворитами из Vitality.

Фактически VP были сильнее на всех трёх картах, но титаническое количество ошибок по коммуникации в клатчах поставило крест на их попытках выиграть карту Mirage. Выделялись Флит и Электроник — то, как они переворачивали раунды своими мультикиллами, достойно упоминания.

Pradiggg также упомянул проблемы соперника «мишек».

Ну а далее пропал с сервера капитан Team Vitality Апекс. Статистика 5-16 стабильно на каждой карте от человека, который играет важнейшие роли, — это, к сожалению, провал. Провал, который не смогли (да и не сказать, что в такой форме это было реально) исправить остальные игроки. Флеймз и Меззи не вошли пока в сезон, Спинкс вроде пытался, но не было стабильности, а Зайву не был праймовым Зайву. В общем, Virtus.pro выиграли более чем заслуженно, с чем мы их и поздравляем.

Далеки от своей идеальной формы оказались и FaZe Clan, уступившие NAVI.

Интересно, когда FaZe захотят играть? Пока этого желания нет и в помине. Вроде они чилили весь отпуск. Вроде и в CS особо не заходили. Но тяги к игре не появилось. Сегодня хотели выиграть только Керриган и пол-Броки. Этого, очевидно, не хватило. Нынешние NAVI при всех их проблемах просто лучше жмут на ЛКМ. Ну и Валера b1t… Если он так сыграет снова, то это самый главный претендент на MVP — если я не ошибаюсь, первый MVP в карьере. Буду искренне болеть за него.

Полуфинальные матчи состоятся сегодня, на русском языке их бесплатно покажут на Okko, Twitch и YouTube. Virtus.pro сыграет с G2, а NAVI встретится с MOUZ.

Соревнования по Counter-Strike в рамках Кубка мира по киберспорту проходят с 17 по 21 июля, участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.