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Дэйв Батиста хочет сыграть постаревшего Лекса Лютора в киновселенной DC

Дэйв Батиста хочет сыграть постаревшего Лекса Лютора в киновселенной DC
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На этой неделе Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Дюна: Часть вторая») пообщался с журналистами издания Screen Rant. В ходе разговора актёр рассказал, что хочет сыграть постаревшего Лекса Лютора в киновселенной DC.

Я где-то увидел в интернете, что кто-то представил меня в образе постаревшего Лекса Лютора. И после этого я зациклился на этой идее… на данный момент я пытаюсь найти своё место во вселенной DC.

Напомним, Лекс Лютор выступит антагонистом грядущей ленты «Супермен: Наследие». Картина расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн.

Премьера ленты состоится ровно через год — 11 июля 2025 года.

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