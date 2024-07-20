Дэйв Батиста хочет сыграть постаревшего Лекса Лютора в киновселенной DC

На этой неделе Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Дюна: Часть вторая») пообщался с журналистами издания Screen Rant. В ходе разговора актёр рассказал, что хочет сыграть постаревшего Лекса Лютора в киновселенной DC.

Я где-то увидел в интернете, что кто-то представил меня в образе постаревшего Лекса Лютора. И после этого я зациклился на этой идее… на данный момент я пытаюсь найти своё место во вселенной DC.

Напомним, Лекс Лютор выступит антагонистом грядущей ленты «Супермен: Наследие». Картина расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн.

Премьера ленты состоится ровно через год — 11 июля 2025 года.