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«G2 просто не хватит маппула против VP» — прогноз Pradiggg на полуфиналы EWC по CS 2

Комментатор Всеволод Pradiggg Плотников специально для «Чемпионата» дал свой прогноз на полуфинальные матчи Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2.

Так, кастер считает фаворитом первого матча Virtus.pro.

G2 просто не хватит маппула против VP, им придётся играть всё те же карты — Inferno и Dust II, которые мы уже видели. И против простых, но хорошо отточенных скриптов Virtus.pro у них может просто не найтись контрдействий, а удивлять G2 просто нечем.

Во второй встрече дня Pradiggg уверенно выделил NAVI — он ставит на победу со счётом 2:0.

Есть чувство, что пока MOUZ в форме, не позволяющей им обыграть тир-1 соперника, который будет целенаправленно бить в их слабые стороны, зачастую избегая главной звезды. Плюс ко всему у NAVI в активе есть Dust II, про который говорят, что пока это лучший Dust II на про сцене.

Полуфинальные матчи турнира по Counter-Strike 2 в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде пройдут сегодня, 20 июля. Игры в прямом эфире можно будет посмотреть на Okko.