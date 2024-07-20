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В файлах No Man's Sky нашли упоминание PS5 Pro

В файлах No Man's Sky нашли упоминание PS5 Pro
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На этой неделе No Man's Sky получила один из самых масштабных апдейтов за всю историю игры Worlds Part 1. Датамайнеры тут же принялись изучать свежие файлы и нашли в них упоминание Trinity — кодового наименования PS5 Pro.

Фото: Hello Games

Все указанные настройки идентичны стандартной PS5: изменилось только качество воды и агрессивность снижения разрешения рендеринга для удержания частоты кадров. Разработчики No Man's Sky пока никак не прокомментировали находку.

По словам инсайдеров, Sony хочет, чтобы игры на PS5 предлагали пользователям 4К, 60 FPS и рейтрейсинг. Для достижения подобного результата будет использоваться технология апскейлинга.

Ожидается, что PS5 Pro поступит в продажу уже в конце 2024 года. Точная дата пока не раскрывается.

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