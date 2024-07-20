Анонсированы бюджетные смарт-часы Xiaomi Smart Band 9 c NFC и защитой от воды

Недавно компания Xiaomi анонсировала бюджетные смарт-часы Smart Band 9. В сравнении с моделями предыдущего поколения будущее устройство получит новый линейный вибромотор, поддерживающий более 20 типов вибрации.

Ко всему прочему, производитель сменил тип материала для корпуса: вместо пластика теперь используется матовый металл. Яркость дисплея возросла в два раза до 1200 нит, а объём аккумулятора увеличился со 190 до 233 мА/ч.

Xiaomi Smart Band 9 предложит владельцу более 150 спортивных режимов, защиту от воды по стандарту 5 ATM, а также улучшенный мониторинг пульса, сна и других показателей.

Цены на Band 9 начинаются от 249 юаней (~ 3,2 тысячи рублей) за стандартную версию и 299 юаней (~ 3,8 тысячи рублей) за модель с NFC.