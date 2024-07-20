Вышел дублированный трейлер фильма «Фантастическое приключение» с Элайджей Вудом

На канале Kinoman вышел дублированный трейлер фильма «Фантастическое приключение» с Элайджа Вуд («Властелин колец»). В ролике показали красочные пейзажи и главных героев картины.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат ыыы.

Согласно синопсису, жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в её жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие, их ждёт фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры!

Также в актёрский состав вошли Нэлл Фишер, Моргана О'Рейли, Майкл Смайли, Ванесса Стэйси, Тео Шейкс, Никки Сиулепа и другие. Кресло режиссёра занял Ант Тимпсон.

Премьера картины в России состоится 3 октября.