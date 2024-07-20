«Дэдпул 3» повлияет на киновселенную Marvel почти на уровне «Войны бесконечности»

Недавно глава Marvel Entertainment Кевин Файги дал интервью журналистам издания Gizmodo. В ходе разговора руководитель компании затронул многие темы, включая грядущий фильм «Дэдпул и Росомаха».

По его словам, триквел ленты про разговорчивого наёмника повлияет на киновселенную Marvel почти на уровне «Войны бесконечности». Если переводить уровень влияния в 10-балльную шкалу, то «Мстителям: Финал» Файги присвоил бы максимальную отметку, а «Дэдпулу 3» — семь баллов.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера картины «Дэдпул и Росомаха» в кинотеатрах России состоится 29 июля.