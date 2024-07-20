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Gaimin Gladiators с Дурачьё вышла в гранд-финал Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Gaimin Gladiators с Дурачьё вышла в гранд-финал Riyadh Masters по «Доте»
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Европейская команда Gaimin Gladiators стала первым финалистом турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде.

В решающем матче верхней сетки пятёрка «гладиаторов», в том числе российский керри Антон dyrachYO Шкредов, уверенно одолела Team Liquid из Швеции — 2:0 по картам.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Финал (верхняя сетка)
20 июля 2024, суббота. 16:35 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 0
Team Liquid

Следующий соперник Gaimin Gladiators определится завтра, 21 июля. За второй слот в гранд-финале сыграют в нижней сетке Team Liquid и победитель встречи Tundra Esports — Team Falcons.

Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнований лучшие команды мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Победитель получит $ 1,5 млн.

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