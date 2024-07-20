Дэдпул и Росомаха записали мини-подкаст для Spotify

На YouTube-канале Spotify вышел ролик с участием Дэдпула и Росомахи, в котором они пытались записать подкаст. Выпуск данного видео приурочен к тому, что в стриминговом сервисе вышел плейлист со всеми треками из фильма «Дэдпул 3».

Насладиться саундтреком картины можно по ссылке. Однако в апреле 2022 года сервис приостановил работу в России, поэтому отечественным пользователям плейлист недоступен.

Видео доступно на YouTube-канале Spotify. Права на видео принадлежат Spotify/Marvel.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.