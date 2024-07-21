Расписание финального дня Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — Liquid, Falcons и GG

Сегодня, 21 июля, завершится международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии.

Решающий игровой день турнира начнётся с финала нижней сетки, который пройдёт в формате best-of-3. По итогам проигравший остановится на третьем месте, а победитель столкнётся в best-of-5 гранд-финале с европейской Gaimin Gladiators.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на 21 июля, воскресенье:

14:00. Финал нижней сетки, Team Liquid (Швеция) — Team Falcons (Ближний Восток);

18:00. Гранд-финал, Gaimin Gladiators (Европа) — победитель первой серии.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Чемпионы заработают $ 1,5 млн.