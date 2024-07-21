БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр Riyadh Masters 2024 на 21 июля (Рияд по Доте)

Расписание финального дня Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — Liquid, Falcons и GG
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 июля, завершится международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии.

Решающий игровой день турнира начнётся с финала нижней сетки, который пройдёт в формате best-of-3. По итогам проигравший остановится на третьем месте, а победитель столкнётся в best-of-5 гранд-финале с европейской Gaimin Gladiators.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на 21 июля, воскресенье:

  • 14:00. Финал нижней сетки, Team Liquid (Швеция) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 18:00. Гранд-финал, Gaimin Gladiators (Европа) — победитель первой серии.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Чемпионы заработают $ 1,5 млн.

Материалы по теме
Gaimin Gladiators с Дурачьё вышла в гранд-финал Riyadh Masters по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android