Расписание последнего дня EWC 2024 по Counter-Strike 2 — G2 против NAVI в финале

Сегодня, 21 июля, состоится гранд-финал топ-турнира Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн, который проходит в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

Заключительный день ивента включает в себя лишь одно противостояние — гранд-финал между украинской NAVI и европейской G2 Esports с россиянином Ильёй m0NESY Осиповым в составе. Матч пройдёт в формате «до двух побед». Чемпион получит $ 400 тыс., в то время как проигравшая команда заработает $ 175 тыс.

Расписание игр EWC 2024 по CS2 на 21 июля, воскресенье:

21:00. Гранд-финал, Natus Vincere (Украина) — G2 Esports (Европа).

Международный чемпионат Esports World Cup 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.