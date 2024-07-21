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«Для меня m0NESY точно лучший в мире»: игроки в CS2 Нико и Симпл сравнили Монеси и Донка

Киберспортсмен по Counter-Strike 2 Никола NiKo Ковач и Александр s1mple Костылев сравнили молодых звёзд про-сцены шутера Илью m0NESY Осипова из G2 Esports и Данила Donk Крышковца из Team Spirit.

Нико из G2 Esports, естественно, считает лучшим своего тиммейта Монеси:

Для меня m0NESY точно лучший в мире. У него есть всё, что для этого нужно. Как по мне, он более гибкий, чем Donk, например. Так что да, для меня Илья действительно лучший.

Своим мнением по этому поводу поделился и Симпл:

Наверное, Илюха (m0NESY. — Прим. «Чемпионата») [лучший в мире на данный момент]. Хотя Донк тоже [хорош]. Нет, я бы Донку, наверное, сейчас отдал [статус лучшего игрока в CS2]. Он ещё и «рифлер». Но всё будут решать следующие результаты.

В рамках топ-турнира Esports World Cup 2024 по CS2 состав Team Spirit с Донком занял 5–8-е место, а G2 Esports с Монеси вышла в гранд-финал чемпионата с призовым фондом $ 1 млн.