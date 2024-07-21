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«Я мусор, простите»: Рамзес, Пьюр и 9Класс из Tundra по Dota 2 — о вылете с RM 2024

Российские киберспортсмены Иван Pure Москаленко, Роман RAMZES666 Кушнарёв и Эдгар 9Class Налтакян из состава Tundra Esports по Dota 2 прокомментировали вылет команды с топ-турнира Riyadh Masters 2024.

Капитан команды Пьюр признался, что он тяжело переносит поражения:

Не знаю… Каждый раз, когда я играю в «Доту», мне кажется, что я могу побеждать и в матчах, и на турнирах. Но в итоге я упускаю какие-то мелочи, из-за чего проигрываются игры. Это происходит из-за каких-то случайностей или людей, которые не могут справиться со своими эмоциями. Может, эмоции иногда влияют и на меня. Всегда тяжело проигрывать. Не знаю… Надеюсь, я когда-нибудь что-нибудь выиграю. Но пока… Мы должны были побеждать и на первой карте, и на второй, но из-за каких-то глупостей, которых не было раньше, этого не произошло.

«Оффлейнер» Роман Кушнарёв поблагодарил болельщиков, а также взял ответственность за поражение в матче против Team Falcons на себя:

Разница между игроками третьей позиции. Я мусор, простите. Заканчиваем своё выступление на Riyadh Masters 2024, заняв четвёртое место. Спасибо всем, кто поддерживал меня и команду на протяжении турнира.

Игрок поддержки «Тундры» Эдгар Налтакян подвёл итог выступления на топ-турнире в Эр-Рияде:

Вот и всё… Неплохая получилась история. Интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное – поучительная…

На чемпионате Riyadh Masters 2024 европейская Tundra Esports заняла четвёртое место, заработав $ 400 тыс. В решающей серии команда Ивана Москаленко уступила ближневосточной Team Falcons со счётом 0:2.