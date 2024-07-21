Люди Икс носили чёрную одежду в первых фильмах из-за «Матрицы»

Глава Marvel Entertainment Кевин Файги продолжает раздавать интервью журналистам. В последнем из них руководитель компании поделился занимательным фактом про первые фильмы о Людях Икс.

По словам Файги, персонажи первых картин носили чёрную кожаную одежду из-за популярности «Матрицы» братьев Вачовски.

Были руководители студии, которые знали, что «Матрица» имела огромнейший успех, а герои в ней носили чёрную кожаную одежду, поэтому нам было сказано: «Оденьте их точно так же!»

Напомним, подобный стиль одежды героев из Людей Икс соблюдался во всех фильмах трилогии: «Люди Икс» (2000), «Люди Икс 2» (2003) и «Люди Икс: Последняя битва» (2006). Вышедший ранее мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры в сервисе Disney+. Проект получил много положительных отзывов от критиков и обычных зрителей.