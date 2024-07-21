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«Это трогательно»: исполнительный директор Marvel — о встрече Хью Джекмана и Дафни Кин

«Это трогательно»: исполнительный директор Marvel — о встрече Хью Джекмана и Дафни Кин
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На этой неделе кинокомпания Marvel опубликовала финальный трейлер «Дэдпула 3». В ролике появилась актриса Дафни Кин в роли Х-23 из картины «Логан» 2017 года. Теперь данное камео прокомментировала исполнительный директор Marvel Венди Джейкобсон.

По её словам, увидеть воссоединение Хью Джекмана и Дафни Кин на съёмочной площадке было невероятно трогательно.

Я почти уверена, что они не виделись несколько лет. Она была ещё ребёнком, когда мы сняли этот фильм, а теперь она взрослая.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.

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