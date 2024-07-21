«Мне всё ещё кажется, что наш регион очень силён»: JAM — об итогах Riyadh Masters по Доте

Кастер Александр Jam Коротков специально для «Чемпионата» подвёл итоги топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 для команд из нашего региона, а также высказался о финальном дне соревнования в Саудовской Аравии.

По мнению киберспортивного комментатора, выступление коллективов из Восточной Европы на чемпионате в Эр-Рияде нельзя назвать провальным:

Из того, что я видел: да, турнир для нашего региона не очень удачный получился, но и не провальный. Единственное исключение — это, наверное, VP.

Касательно других команд, я считаю, что всё хорошо. 7–8-е место для Team Spirit — очевидно, не то, что ты ждёшь от двукратных чемпионов «Инта». Но и «Инт» всё ещё впереди, поэтому ничего страшного. Я думаю, что у ребят всё под контролем. Неплохой результат.

BB Team — молодцы, 5–6-е место — тоже хороший результат. Не знаю, почему это считается провалом. Возможно, ожидания у сообщества были более высокие. Но лично я считаю, что это вполне себе нормальный итог. Да, можно было лучше. Но давайте будем честны, топ-5–6 на «Рияде» — это достойный результат, по крайней мере для BB.

Что касается финального дня ивента по Dota 2, Александр не стал выделять фаворитов среди участников решающих серий, так как считает, что Gaimin Gladiators, Team Liquid и Team Falcons примерно равны:

Три оставшиеся команды плюс-минус равны, как по мне. Тут нужно будет смотреть по «драфту». Здесь ребята могут устроить рубку. Ну и, опять же, не будем забывать, что там также играют игроки из нашего региона. Поэтому мне всё ещё кажется, что наш регион очень силён.