Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году

На этой неделе актёр Карл Урбан, исполнивший роль Бутчера в «Пацанах», сообщил в одной из своих соцсетей, что пятый сезон сериала выйдет в 2026 году. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Ещё звезда шоу сообщила, что, помимо пятого сезона, Amazon уже начала вести работу над спин-оффом проекта под названием «Пацаны: Мексика». Детали сюжета ещё неизвестны, однако сценаристом выступит Гарет Деннет-Алькосер, работавший над супергеройским фильмом «Синий Жук» для DC.

По словам шоураннера «Пацанов» Эрика Крипке, пятый сезон станет настоящим апокалипсисом для вселенной сериала — всё из-за Хоумлендера и его бесконечной власти. Напомним, премьера финальной серии четвёртого сезона проекта состоялась 18 июля.