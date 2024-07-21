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Следующая сага киновселенной Marvel будет посвящена мутантам из «Людей Икс»

Следующая сага киновселенной Marvel будет посвящена мутантам из «Людей Икс»
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На этой неделе руководитель Marvel Entertainment Кевин Файги провёл пресс-конференцию, посвящённую скорой премьере «Дэдпула 3». В ходе мероприятия глава компании ответил на многие вопросы, связанные с картиной и будущим киновселенной после её выхода.

По словам Файги, следующая сага киновселенной Marvel будет посвящена мутантам из «Людей Икс» — ориентировочно она завершится к 2032 году.

Фото: Marvel

Теперь у нас есть персонажи из мира «Людей Икс», к которым раньше у нас не было доступа. Так что это только начало, и каждый последующий фильм после «Дэдпула и Росомахи» будет частью эпохи мутантов, наступившей в киновселенной Marvel.

Премьера ленты «Дэдпул и Росомаха» в кинотеатрах России состоится совсем скоро — 29 июля.

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