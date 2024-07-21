Режиссёр «Морбиуса» считает, что ему не стоило снимать фильм

Недаво режиссёр провального «Морбиуса» Даниэль Эспиноса пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора постановщик признался, что изменил своё мнение по поводу картины. По словам Эспиносы, он пришёл к выводу, что ему не стоило снимать данный фильм.

Я думаю, что снимать фильм в тандеме с наседающим комитетом невероятно сложно. Поэтому спустя время ко мне пришло понимание, что, возможно, другой режиссёр подошёл бы лучше для «Морбиуса».

«Морбиус» рассказывает про учёного Майкла Морбиуса, который в ходе неудачного эксперимента стал живым вампиром. Главную роль в ленте сыграл Джаред Лето. В финансовом плане лента оказалась полным провалом, а многие зрители раскритиковали картину из-за глупой и не цепляющей истории.

Премьера «Морбиуса» состоялась в апреле 2022 года.