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Опубликован отрывок из 2-го сезона шоу «Аркейн» — премьера в ноябре

Опубликован отрывок из 2-го сезона шоу «Аркейн» — премьера в ноябре
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21 июля Netflix опубликовала короткий отрывок из второго сезона анимационного сериала «Аркейн». В ролике показано, как персонажи Хеймердингер и Экко крадутся по вентиляции в каком-то здании, однако контекст происходящего непонятен.

Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Продолжение шоу выйдет в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается. Второй сезон станет для проекта финальным.

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