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Хью Джекман опубликовал фото с повзрослевшей Дафни Кин из «Логана»

Хью Джекман опубликовал фото с повзрослевшей Дафни Кин из «Логана»
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Пару дней назад Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Дэдпул 3». В видео также появилась актриса Дафни Кин в роли Х-23 из картины «Логан» 2017 года. Камео героини стали большой неожиданностью для фанатов.

В связи с этим Хью Джекман опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) фото с повзрослевшей Дафни Кин. В январе этого года актрисе исполнилось 19 лет, а на момент премьеры «Логана» ей было только 12. К посту исполнитель роли Росомахи ещё прикрепил отрывок из фильма 2017 года, чтобы показать, насколько сильно повзрослела Кин.

Фото: Hugh Jackman/X (ранее Twitter)

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.

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