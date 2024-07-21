Team Liquid прошла в гранд-финал Riyadh Masters 2024 по Dota 2, выбив Team Falcons

Шведский коллектив Team Liquid прошёл в гранд-финал топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

В финале нижней сетки плей-офф чемпионата в Эр-Рияде Team Liquid встретилась с ближневосточной Team Falcons. «Жидкие» всухую разгромили оппонентов, гарантировав себе слот в гранд-финале ивента. Что касается «Соколов», они вылетели с турнира, заработав $ 600 тыс. за третье место.

В решающем противостоянии Riyadh Mastets 2024 столкнутся Gaimin Gladiators и Team Liquid. Команды уже встречались в рамках данного соревнования. Так, в финале верхней сетки «Гладиаторы» уничтожили «Жидких» со счётом 2:0. Team Liquid попробует взять реванш сегодня, 21 июля, в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках турнира 20 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.