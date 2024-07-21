Cloud9 подписала русскоязычный состав команды Entity по Dota 2

Киберспортивная организация Cloud9 подписала ростер команды Entity по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Клуб Cloud9 вернулся на профессиональную сцену Dota 2, подписав русскоязычный состав коллектива Entity. Вернётся ли индийская организация в «Доту» с новым ростером, пока неизвестно.

Состав Cloud9 по «Доте»:

Алимжан watson Исламбеков; Владимир No[o]ne Миненко; Дмитрий DM Дорохин; Владислав Kataomi` Семёнов; Дмитрий Fishman Полищук;

Филипе Astini Астини (тренер).

Последним результатом бывшего ростера Entity было 9-12-е место на чемпионате Riyadh Masters 2024. Под новым тегом киберспортсмены выступят уже в сентябре в рамках The International 2024, главного турнира года по Dota 2.