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Завершились съёмки исторического сериала «Александр I» c Евгением Романцовым

Завершились съёмки исторического сериала «Александр I» c Евгением Романцовым
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На этой неделе Институт развития интернета объявил об окончании съёмок исторического сериала «Александр I» c Евгением Романцовым. Также было опубликовано множество кадров с площадки.

Согласно синопсису, после смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел I погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол.

Ко всему прочему, в актёрский состав проекта вошли Фёдор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артём Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценёв и другие. Кресло режиссёра занял Артём Насыбулин.

Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». После этого шоу начнут транслировать в эфире телеканала «Россия».

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ

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