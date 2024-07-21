21 июля сборы комедии «Не одна дома» с Миланой Хаметовой превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось полторы недели — премьера состоялась 11-го числа. Также пару дней назад стало известно, что анонс продолжения ленты состоится уже скоро.

Согласно синопсису, ученица пятого класса Маша Каметова узнаёт, что останется на несколько дней дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, у которой есть коварный план. Как только Маша догадывается об этом, она решает с помощью современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду.

Также в актёрский состав вошли блогер DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и другие. Кресло режиссёра занял

Василий Свиридов.