Microsoft выпустила утилиту, восстанавливающую ПК после глобального сбоя

19 июля по всему миру произошёл сбой с устройствами, работающими на операционной системе Windows. Сбои связаны с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. У пользователей с Windows 10 массово начали появляться синие экраны смерти (BSOD).

На следующий день корпорация поделилась с клиентами способом решения проблемы — им посоветовали просто перезагружать устройства до тех пор, пока не пропадёт ошибка. Теперь, 21-го числа, Microsoft выпустила специальный инструмент, который устраняет сбой.

Для этого пользователям необходимо установить утилиту на USB-накопитель и вставить его в пострадавший ПК. Затем программа загружается в среду Windows PE и автоматически удаляет файл, который и выступает источником сбоя.

Однако если диск компьютера защищён шифровальщиком BitLocker, то перед восстановлением утилита запросит особый ключ.