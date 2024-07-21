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Microsoft выпустила утилиту, восстанавливающую ПК после глобального сбоя

Microsoft выпустила утилиту, восстанавливающую ПК после глобального сбоя
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19 июля по всему миру произошёл сбой с устройствами, работающими на операционной системе Windows. Сбои связаны с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. У пользователей с Windows 10 массово начали появляться синие экраны смерти (BSOD).

На следующий день корпорация поделилась с клиентами способом решения проблемы — им посоветовали просто перезагружать устройства до тех пор, пока не пропадёт ошибка. Теперь, 21-го числа, Microsoft выпустила специальный инструмент, который устраняет сбой.

Для этого пользователям необходимо установить утилиту на USB-накопитель и вставить его в пострадавший ПК. Затем программа загружается в среду Windows PE и автоматически удаляет файл, который и выступает источником сбоя.

Однако если диск компьютера защищён шифровальщиком BitLocker, то перед восстановлением утилита запросит особый ключ.

Подробности сбоя
Произошёл глобальный сбой устройств на Windows: пострадали даже аэропорты и больницы
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