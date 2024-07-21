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Ремейк «Смерча» показал рекордный старт в истории фильмов-катастроф

Ремейк «Смерча» показал рекордный старт в истории фильмов-катастроф
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19 июля в мировом прокате состоялась премьера ремейка фильма «Смерч» с Гленом Пауэллом («Топ Ган: Мэверик»). За первые выходные лента заработала в США баснословные $ 80,5 млн — это рекордный старт среди всех фильмов-катастроф.

Картина показала один из лучших стартов в этом году, однако данные о заработке в мировом прокате пока отсутствуют. Триллеру не хватило всего $ 2 млн, чтобы обойти по прибыли за первые выходные «Оппенгеймера». Бюджет ремейка «Смерча» составил около $ 45 млн.

Фильм рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Также главные роли в фильме сыграли Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен: Наследие»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».

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