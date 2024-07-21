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Сборы «Гадкого я 4» в мировом прокате превысили $ 570 млн

Сборы «Гадкого я 4» в мировом прокате превысили $ 570 млн
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21 июля сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 570 млн. Для достижения подобной суммы анимационной ленте понадобилось две с половиной недели — премьера состоялась 3-го числа.

Четвёртая часть знаменитой франшизы уже давно окупилась и начала приносить создателям прибыль — бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн. Показы мультфильма в кинотеатрах России стартовали 13 июля. Ко всему прочему, ранее серия официально перешла порог в $ 5 млрд сборов.

Напомним, «Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

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