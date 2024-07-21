Gaimin Gladiators — чемпион топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Завершился международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2. Чемпионом топ-турнира с призовым фондом $ 5 млн стала европейская Gaimin Gladiators.

В гранд-финале ивента столкнулись Team Liquid и Gaimin Gladiators. «Гладиаторы» разгромили своих оппонентов со счётом 3:0 и заняли первое место на чемпионате в Саудовской Аравии. Команда российского киберспортсмена Антона dyrachyo Шкредова заработала $ 1,5 млн за топ-1.

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Результаты Riyadh Masters 2024 по «Доте»:

Первое место: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 1,5 млн;

Второе место: Team Liquid (Швеция) — $ 800 тыс.;

Третье место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 600 тыс.;

Четвёртое место: Tundra Esports (Европа) — $ 400 тыс.;

5-6-е место: BetBoom Team (Россия) , PSG Quest (Ближний Восток) — $ 300 тыс.;

, PSG Quest (Ближний Восток) — $ 300 тыс.; 7-8-е место: Team Spirit (Россия ), WBG.XG (Китай) — $ 200 тыс.;

), WBG.XG (Китай) — $ 200 тыс.; 9-12-е место: Aurora (Таиланд), Entity (Европа), LGD Gaming (Китай), OG (Европа) — $ 100 тыс.;

13-14-е место: HEROIC (Южная Америка), beastcoast (Перу) — $ 70 тыс.;

15-16-е место: Blacklist International (Филиппины), MOUZ (Европа) — $ 40 тыс.;

17-18-е место: Virtus.pro (Россия) , nouns (Северная Америка) — $ 25 тыс.;

, nouns (Северная Америка) — $ 25 тыс.; 19-20-е место: G2.iG (Китай), Azure Ray (Китай) — $ 15 тыс.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 прошёл в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыграли призовой фонд в размере $ 5 млн.