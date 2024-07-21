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Антон dyrachyo Шкредов первым из россиян выиграл Кубок мира по киберспорту — в Dota 2

Антон dyrachyo Шкредов первым из россиян выиграл Кубок мира по киберспорту — в Dota 2
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Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов из европейской Gaimin Gladiators по Dota 2 вместе со своей командой стал победителем Кубка мира по киберспорту.

В финале Riyadh Masters 2024 по Dota 2 «гладиаторы» не оставили ни одного шанса шведскому коллективу Team Liquid, разгромив их со счётом 3:0 по картам.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Гранд-финал
21 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
3 : 0
Team Liquid

Дурачьё стал первым из россиян, кто выиграл Кубок мира по киберспорту в какой-либо из дисциплин. Другой наш киберспортсмен, Станислав Malr1ne Поторак занял третье место в составе Falcons, а отечественные коллективы Team Spirit и BetBoom Team попали в топ-8.

Всего в рамках Esports World Cup 2024 в Эр-Рияде состоятся турниры по 20 популярным киберспортивным играм. Турнир проходит с 3 июля по 25 августа, общий призовой фонд составляет рекордные $ 60 млн.

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