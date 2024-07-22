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Результаты EWC 2024 по CS2

Natus Vincere стала чемпионом Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2
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Завершился чемпионат Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн. Первое место в рамках соревнования заняла украинская Natus Vincere.

В гранд-финале NAVI противостояла европейской G2 Esports, в составе которой играет российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов. Несмотря на то что G2 начала серию с победы, на следующих двух картах «рождённые побеждать» оправдали своё название и завоевали титул чемпионов EWC 2024.

CS 2. Esports World Cup 2024 . Гранд-финал
21 июля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
G2 Esports
Окончен
1 : 2
Natus Vincere

Результаты EWC 2024 по CS2:

  • Первое место: Natus Vincere (Украина) — $ 400 тыс.;
  • Второе место: G2 Esports (Европа) — $ 175 тыс.;
  • 3-4-е место: Virtus.pro (Россия), MOUZ (Европа) — $ 85 тыс.;
  • 5-8-е место: Team Vitality (Европа), Team Spirit (Россия), FaZe Clan (Европа), FURIA Esports (Бразилия) — $ 40 тыс.;
  • 9-е место: The MongolZ (Монголия) — $ 25 тыс.;
  • 10-11-е место: Sashi Esports (Дания), M80 (США) — $ 15 тыс.;
  • 12-15-е место: JiJieHao (Ближний Восток), FlyQuest (Австралия), MIBR (Бразилия), Complexity Gaming (США) — $ 10 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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