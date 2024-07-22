Natus Vincere стала чемпионом Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2

Завершился чемпионат Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн. Первое место в рамках соревнования заняла украинская Natus Vincere.

В гранд-финале NAVI противостояла европейской G2 Esports, в составе которой играет российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов. Несмотря на то что G2 начала серию с победы, на следующих двух картах «рождённые побеждать» оправдали своё название и завоевали титул чемпионов EWC 2024.

Результаты EWC 2024 по CS2:

Первое место: Natus Vincere (Украина) — $ 400 тыс.;

Второе место: G2 Esports (Европа) — $ 175 тыс.;

3-4-е место: Virtus.pro (Россия) , MOUZ (Европа) — $ 85 тыс.;

, MOUZ (Европа) — $ 85 тыс.; 5-8-е место: Team Vitality (Европа), Team Spirit (Россия) , FaZe Clan (Европа), FURIA Esports (Бразилия) — $ 40 тыс.;

, FaZe Clan (Европа), FURIA Esports (Бразилия) — $ 40 тыс.; 9-е место: The MongolZ (Монголия) — $ 25 тыс.;

10-11-е место: Sashi Esports (Дания), M80 (США) — $ 15 тыс.;

12-15-е место: JiJieHao (Ближний Восток), FlyQuest (Австралия), MIBR (Бразилия), Complexity Gaming (США) — $ 10 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.