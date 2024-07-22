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Вышла шестая серия второго сезона сериала «Дом дракона»

Вышла шестая серия второго сезона сериала «Дом дракона»
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Понедельник, а значит — сегодня на HBO состоялась премьера шестого эпизода сериала «Дом дракона». Эпизод уже доступен для просмотра, однако в России сервис не работает.

Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Следующая серия выйдет 29 июля. Финальный, восьмой эпизод выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон. Он продолжит события второго.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории. Второй сезон тоже приняли тепло, оставляя в основном хорошие впечатления после просмотра.

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