Джон Уоттс вряд ли снимет «Человека-паука 4» с Томом Холландом

Первые три части «Человека-паука» с Томом Холландом снял Джон Уоттс. Режиссёр нашёл свой отличный подход к персонажу и его историям и подарил миру «Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой». Четвёртую часть Уоттс, скорее всего, не поставит.

Об этом в свежем интервью заявил глава Marvel Studios Кевин Файги. По его словам, у Уоттса сейчас большая занятость, поэтому картиной займётся кто-то другой. Кто именно, Файги сообщать не стал.

«Сейчас у него много дел. Так что, возможно, мы будем искать кого-нибудь другого, просто потому, что он занят».

Ещё в 2022 году продюсеры Sony Pictures ожидали, что Уоттс вернётся в режиссёрское кресло четвёртой части. Похоже, в итоге этого так и не случится.