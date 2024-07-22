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Фильм «Водитель-олигарх» возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные

Фильм «Водитель-олигарх» возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные
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По данным издания Kinobusiness, комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли возглавила кинопрокат России за прошедшие выходные. Картина сместила с лидерской позиции ленту «Не одна дома» с Миланой Хаметовой.

За уикенд «Водитель-олигарх» собрал 74,5 млн рублей. На втором месте — упомянутая лента «Не одна дома», собравшая 33,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров по сборам в выходные фильм «Мадам Клико» — ему покорились 18,5 млн рублей.

Лента «Водитель-олигарх» рассказывает про Тимура Бабурина, который не привык ходить на работу. Он сын очень богатого человека, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Чтобы развлекаться, Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолёта в бассейн. Отец неожиданно умирает и оставляет Тимуру не только деньги, но и весь бизнес.

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