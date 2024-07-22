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Деми Мур поклялась оставаться рядом с Брюсом Уиллисом, несмотря на ухудшение его здоровья

Деми Мур поклялась оставаться рядом с Брюсом Уиллисом, несмотря на ухудшение его здоровья
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По данным издания In Touch, ссылающегося на инсайдеров, здоровье актёра Брюса Уиллиса на фоне его височно-лобной деменции ухудшается. Впервые о болезни артиста сообщила его семья в 2022 году. Тогда же стало известно о завершении его актёрской карьеры.

По данным инсайдеров, дело доходит до того, что Уиллис не может говорить вообще. В такие моменты семья пытается понять актёра по взгляду. В худшие дни Брюс почти не узнаёт окружающих его людей.

Деми Мур, бывшая жена Уиллиса, пообещала быть рядом с ним и никогда не бросать. У Мур «болит сердце», когда она видит, как её бывший супруг борется с болезнью.

Несмотря на трудности, Деми Мур видится с Уиллисом по крайней мере раз в неделю, чтобы поддерживать его.

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