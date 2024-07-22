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Райан Рейнольдс отрицает, что он сыграл Леди Дэдпул в «Дэдпуле 3»

Райан Рейнольдс отрицает, что он сыграл Леди Дэдпул в «Дэдпуле 3»
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Одна из главных загадок зрителей, ожидающих «Дэдпула 3», заключается в том, кто же сыграл Леди Дэдпул. Её в полном образе, кстати, показали в финальном трейлере.

Самые популярные теории фанатов: образ героини сыграла Тейлор Свифт, жена Райана Рейнольдса Блейк Лайвли или сам Райан Рейнольдс. Притом зрители уверены, что за обманчивым образом обворожительной Леди Дэдпул будет скрываться сам Уэйд Уилсон. Рейнольдс в беседе с изданием Access Hollywood прокомментировал слухи и отметил, что он не сыграл женскую версию Дэдпула.

Можно ли верить Рейнольдсу? Фанаты в этом сомневаются, но в то же время понимают, что этот ход был бы слишком предсказуемым.

Кто на самом деле скрывается за образом Леди Дэдпул, выяснится на мировой премьере фильма 26 июля.

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