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Босс Marvel Studios Кевин Файги посоветовал не смотреть трейлеры к ожидаемым фильмам

Босс Marvel Studios Кевин Файги посоветовал не смотреть трейлеры к ожидаемым фильмам
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Трейлеры — популярный и эффективный способ рекламы чего-либо. Однако зачастую бывает так, что в промороликах, которые должны приковать внимание к проекту, содержатся спойлеры.

Глава Marvel Studios Кевин Файги дал совет людям. Он сказал, что зрителям стоит держаться подальше от трейлеров, если они всерьёз заинтересовались каким-либо фильмом. При этом Файги не оспаривает важность маркетинга.

Я не знаю, что по этому поводу думает отдел маркетинга, который лучше осведомлён, как продвигать фильм. Но если вы уже заинтересовались фильмом, держитесь подальше от трейлеров.

Ещё Файги заявил, что в качестве подтверждения своих слов он готов выпустить лишь один трейлер для будущих больших фильмов Marvel Studios.

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