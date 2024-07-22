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«Финал до слёз, конечно»: сообщество Dota 2 — о Riyadh Masters 2024

21 июля завершился топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн. Представители киберспортивного сообщества игры высказались о чемпионате в Эр-Рияде.

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов был вынужден признать, что плей-офф ивента по «Доте» выдался не самым ярким:

Закончился «Рияд», а с ним пришло и чувство опустошения.

Турнир начинался медленно, но к его середине казалось, что нас ждёт величайшее противостояние в концовке. Но увы. Лишь несколько карт плей-офф выдались действительно интересными, а большинство матчей прошли либо очень пассивно, либо в одну калитку. Как итог, Liquid оказалась на голову сильнее всех, а GG на две головы сильнее Liquid.

Кастер Алексей Lex Филиппов также согласился с тем, что решающая серия турнира вышла слишком однобокой:

Финал до слёз, конечно. Вроде закономерная победа Gaimin Gladiators, но как же мало эмоций за матч. Слишком легко, никакой борьбы.

Стример Ярослав NS Кузнецов считает, что отсутствие ярких матчей — это следствие устоявшейся в Dota 2 «меты»:

Турнир окончен. Не порадовал он красивым финалом, вряд ли запомнится в веках, ну бывает. «Дота» такая нынче, да и «Гладиаторы» — монстры просто.

Комментатор Дария Eiritel Морозова сравнила прошедший турнир с Riyadh Masters прошлого года:

Этот «Рияд» и прошлогодний — небо и земля по уровню накала и интриги, к сожалению. То ли дело в самом патче, то ли в том, что он слишком свежий, но в одном в «крысу» снесённом Zai троне было больше эпика, чем во всём плей-офф этого турнира.

Жаль, конечно, но и «Инт», думаю, будет похожим образом проходить. Добро пожаловать в аурную «мету»!